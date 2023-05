NordLocker modifica una funzionalità: ecco cosa cambia

NordLocker, strumento di crittografia integrato con spazio di archiviazione end-to-end, ha recentemente introdotto una piccola novità modificando il nome della propria "Master Password" in "NordLocker Key". Ma a cosa è dovuta questa modifica e cosa cambierà effettivamente?

Chi è già utente NordLocker noterà sicuramente il cambiamento. I nuovi iscritti, invece, non riscontreranno alcuna differenza. Sapevi che NordLocker è in offerta con uno sconto fino al 53%? Da oggi - e per un periodo di tempo limitato - potrai accedere a tutte le funzionalità della piattaforma a metà prezzo.

Ecco perché NordLocker ha cambiato nome

Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento NordLocker già lo sanno: per sbloccare il tuo account e accedere a tutti i tuoi file crittografati è necessario inserire sempre una password, come misura di sicurezza. La piattaforma, tuttavia, ha recentemente deciso di cambiare il nome di questa funzione da "Master Password" a NordLocker Key".

Il motivo è presto detto: il termine "Master Password" è utilizzato allo stesso modo anche per indicare l'accesso al password manager NordPass (che fa parte della stessa "famiglia" di NordLocker). Il fatto che entrambe le misure di sicurezza portassero lo stesso nome generava non poca confusione negli utenti.

Per questo motivo gli esperti NordLocker hanno scelto di risolvere il problema alla radice cambiando il termine in "NordLocker Key". L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza utente per entrambi i bacini di utenza. Cosa cambia a livello strutturale? Assolutamente nulla: si tratta, infatti, di una modifica puramente "estetica" che non andrà a impattare la funzionalità della piattaforma.

Come ottenere NordLocker a metà prezzo

NordLocker è un servizio che ti permette di archiviare i tuoi file sia localmente che all'interno del tuo cloud personale mantenendo sempre un elevatissimo livello di sicurezza. Questo perché la piattaforma opera diverse soluzioni per garantire la protezione completa: dai link revocabili alla rigorosa politica no-log e avanzati algoritmi di crittografia end-to-end come Argon2, AES256, ECC con XChaCha20, EdDSA e Poly1305.

Grazie alla promozione in corso puoi risparmiare fino al 53% sui piani in abbonamento, con prezzi che partono da soli 2,99 euro al mese per 500 GB di spazio e soli 6,99 euro al mese per 2 TB.

