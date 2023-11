NordLocker: la piattaforma cloud sicura, oggi scontata del 60%

NordLocker è una piattaforma per archiviare dati in cloud celebre per i suoi alti standard di sicurezza. Offre ai propri utenti un piano gratuito a vita, ma è adatto anche per archiviare file pesanti e dati aziendali. Grazie alla crittografia end-to-end e all’architettura zero-knowledge nessuno sarà in grado di accedere ai tuoi dati, NordLocker compresa. Puoi inoltre eseguire backup e accedere ai tuoi file ovunque tu sia tramite un file vault privato sul web oppure tramite la comoda app. Quando inserisci un file, questo verrà subito protetto da crittografia (anche durante il trasferimento). Inoltre, puoi anche effettuare la condivisione sicura dei file via e-mail verso altri utenti della piattaforma, tramite una cassaforte digitale. Oggi NordLocker offre ai suoi utenti uno sconto del 60% sui piani in abbonamento. Si tratta di un’offerta a tempo, che scadrà a breve.

NordLocker: protezione completa dei file ad un prezzo eccezionale

Il piano gratuito prevede 3 GB di spazio di archiviazione in cloud, crittografia end-to-end illimitata e supporto tramite posta elettronica. Se desideri ottenere di più, puoi optare per il piano da 500 GB oppure il piano da 2 TB, che offrono anche la condivisione sicura dei file. Il primo è disponibile in abbonamento mensile a 7,99 euro, mentre il secondo a 19,99 euro al mese. Tuttavia, se decidi di acquistare la soluzione annuale, puoi approfittare della grande offerta di NordLocker, che ti permette di acquistare il piano da 500 GB al prezzo di 2,99 euro al mese e il piano da 2 TB al prezzo di 5,99 euro al mese, scontati del 60% rispetto al prezzo originario. Non è tutto qui, come già accennato, il servizio offre ai nuovi utenti altri 3 mesi extra gratis per proteggere i propri file.

NordLocker accetta diversi metodi di pagamento (dalle carte di credito alle criptovalute) e adotta una politica di rimborso totale di 30 giorni. Se sei in cerca di una delle piattaforme di archiviazione in cloud più sicure ed economiche del mercato, bene. Con NordLocker non avrai più problemi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.