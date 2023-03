NordLocker: fino al 53% di sconto sul piano da 2TB

Un servizio come NordLocker ti consente di criptare con un solo click i tuoi dati più sensibili in modo sicuro, grazie al processo integrato di crittografia end-to-end. Uno strumento dunque in più per aumentare la propria sicurezza e la privacy online, offerto dagli stessi creatori di NordVPN. In queste ore è attiva una promozione speciale sui piani Personal e Business, con sconti fino al 53%.

NordLocker: sconti fino al 53% sui piani Personal

L'app NordLocker si basa sul filesystem FUSE denominato GoCryptFS, uno dei sistemi migliori in termini di sicurezza che assicura la crittografia dei dati. Tale sistema assegna in automatico due chiavi: una segreta e una pubblica, entrambe legate tra loro. Un altro dato importante è che né NordLocker né NordVPN possono risalire al contenuto dei documenti che si aggiungono all'app di crittografia dei dati. A questo proposito, devi sapere che puoi archiviare i tuoi file in modo sicuro anche se poi scegli di sincronizzarli con un dispositivo condiviso, dal momento che i tuoi dati restano privati.

Disponibile sia in versione Business che Personal, se scegli uno dei piani Business puoi beneficiare di un periodo di prova gratuita della durata di 14 giorni, in aggiunta a un rimborso garantito se richiesto entro 30 giorni dall'acquisto.

Se hai numerosi file che desideri proteggere con la crittografia end-to-end affidandoti a una società seria e affidabile, il servizio NordLocker degli stessi creatori di NordVPN è quello che fa al caso tuo. Approfitta della speciale offerta attiva in queste ore, che ti consente di risparmiare il 53% sul piano Personal Plus 2TB e pagare soli 6,99 euro al mese con fatturazione annuale.

