NordLocker, file protetti e sempre disponibili a un prezzo imbattibile

Proteggere i file più preziosi, dovrebbe essere una priorità assoluta.

Che si parli di documenti legati al lavoro, di foto personali o di qualunque altro tipo di file, a prescindere dal supporto su sui sono conservati, il rischio di perdita è concreto.

A meno di non avere copie di backup in un luogo sicuro, un guasto tecnico può renderne impossibile il recupero. Allo stesso tempo, per i dispositivi collegati online, il principale rischio è legato ad attacchi hacker, malware a altre minacce presenti ovunque in rete.

La soluzione di un cloud storage ad alto livello di sicurezza è dunque ideale per una strategia di backup raffinata. Dunque, quale provider offre la miglior soluzione possibile in questo ambito?

Con NordLocker metti i tuoi file al sicuro e senza sforzo

NordLocker permette di ottenere una vera e propria cassaforte per i file che, allo stesso tempo, risulta facile da raggiungere per il legittimo proprietario e del tutto inaccessibile per gli estranei.

Il tutto funziona con un client che, una volta aperto, funziona attraverso un sistema drag'n drop: basta semplicemente trascinare i file al suo interno con il mouse per crittografarli e renderli illeggibili per hacker e criminali informatici di vario tipo.

Nonostante la protezione efficace, va detto che i dati protetti risultano comunque più che accessibili. L'utente, può infatti accedere allo spazio cloud ovunque si trovi, anche dall'altra parte del mondo.

Non solo: grazie al sistema di condivisione sicura, attraverso codice univoco, è possibile anche permettere a familiari, amici o colleghi di accedere ai file protetti senza alcun tipo di rischio.

Infine va tenuto anche conto dell'interessante promozione proposta da NordLocker.

Grazie al 40% di sconto sul piano Personal da 500 GB, è possibile ottenere tutta la protezione di NordLocker spendendo appena 2,99 euro al mese.

