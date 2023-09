NordLocker: enorme sconto del 70% sul cloud da 2TB

NordLocker è il cloud lanciato dagli sviluppatori di NordVPN, pensato per la custodia su cloud dei propri file personali, nonché la loro disponibilità ovunque vi troviate, attraverso qualsiasi dispositivo collegato.

L'ultima delle promozioni permette di portare a casa il piano mensile da 2TB di spazio, a soli 4,69€ grazie allo sconto del 70% sul prezzo finale.

NordLocker: il cloud di nuova generazione per proteggere i tuoi file

NordLocker sottopone periodicamente i file memorizzati a backup e li rende sempre a portata di mano. Adotta tutte le misure di sicurezza più adeguate per proteggerli da attacchi informatici, malware, spyware e altro. Il servizio è disponibile per tutti i dispositivi, sia desktop che mobile. Come ormai molti altri servizi sul mercato, adotta una politica "a conoscenza zero", il che significa che tutti i vostri dati personali non verranno registrati, restituendovi il pieno controllo sulle vostre informazioni.

Il cloud sincronizza in automatico i dati non appena vengono caricati, mantenendoli privati anche in questo caso, in modo che solo il proprietario ne abbia accesso e soltanto gli utenti autorizzati in caso di condivisione. Oltre a essere sottoposti a backup, i dati vengono protetti da accessi non autorizzati, malware e da accessi non autorizzati a seguito di dispositivi smarriti.

NordLocker fornisce un client semplice da usare. La pratica interfaccia permette di caricare istantaneamente i file sul cloud, trascinandoli all'interno della finestra, iniziando da subito l'operazione di cifratura dei file. È possibile condividere in sicurezza i dati o una copia intera del cloud crittografato con altri colleghi o utenti, attraverso l'uso di un codice univoco. Allo stesso modo, si possono condividere tramite mail degli armadietti, ovvero delle cartelle protette che è possibile creare all'interno del cloud stesso.

Subito dopo l'acquisto dell'abbonamento, il cloud sarà già attivo e pronto all'uso. In alternativa, è anche possibile provarlo per 14 giorni in maniera totalmente gratuita.

