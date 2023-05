NordLocker è il cloud realizzato dagli autori di una delle più diffuse VPN attualmente in commercio. È la scelta ideale se possedete un gran numero di dati, tra documenti e file multimediali, e volete proteggerli in un unico luogo, in totale sicurezza. Il servizio sottopone infatti a backup periodici tutte le informazioni che memorizzate, oltre a renderli a portata di mano ovunque, da qualsiasi dispositivo.

Se non avete esigenze particolari, è possibile scegliere il piano da 500GB, in sconto del 30% a soli 8,99€ al mese. In caso contrario, si può approfittare dell'offerta da 2TB scontata del 21%, a 14,99€ al mese. In entrambi i casi, si tratta di occasioni da non lasciarsi scappare!

NordLocker: i più alti standard di sicurezza informatica

NordLocker si occupa di proteggere i vostri dati dagli attacchi informatici, mettendo a disposizione un'efficace sorveglianza contro i malware. Sottoscrivendo un piano è possibile avere:

Crittografia end-to-end totale: NordLocker non raccoglie alcun dato sull'attività dell'utente, ne sui file memorizzati. L'accesso è solo consentito ai proprietari e gli sviluppatori non sanno nulla sul contenuto di ciascun cloud. In questo modo, oltre a essere più sicuro, offre un controllo completo sugli accessi.

NordLocker non raccoglie alcun dato sull'attività dell'utente, ne sui file memorizzati. L'accesso è solo consentito ai proprietari e gli sviluppatori non sanno nulla sul contenuto di ciascun cloud. In questo modo, oltre a essere più sicuro, offre un controllo completo sugli accessi. Accesso sicuro ovunque in un unico luogo: è possibile accedere ai propri dati da smartphone, tablet, notebook o PC ovunque vi troviate. Una volta caricati sul cloud, questi verranno da subito sincronizzati con tutti i dispositivi collegati. Anche durante la sincronizzazione, i dati rimangono privati.

è possibile accedere ai propri dati da smartphone, tablet, notebook o PC ovunque vi troviate. Una volta caricati sul cloud, questi verranno da subito sincronizzati con tutti i dispositivi collegati. Anche durante la sincronizzazione, i dati rimangono privati. Backup costante: non ci sarà alcun rischio di perdite accidentali. Con NordLocker i vostri dati verranno sottoposti a copie di sicurezza periodiche e protette da accessi non autorizzati o malware.

non ci sarà alcun rischio di perdite accidentali. Con NordLocker i vostri dati verranno sottoposti a copie di sicurezza periodiche e protette da accessi non autorizzati o malware. Facilità d'uso: che decidiate di utilizzare l'interfaccia web o l'applicazione, caricare i propri dati sul cloud sarà un gioco da ragazzi. Basterà selezionare i file interessati e trascinarli nello spazio apposito. Durante il trasferimento i file vengono già crittografati e rimangono privati.

Non manca un assistenza sempre presente, 24 ore per tutti i giorni della settimana, oltre alla possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto. Non siete ancora convinti? Potete effettuare una prova gratuita di 14 giorni e vedere come va' prima della sottoscrizione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.