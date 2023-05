NordLocker: cloud da 500GB crittografato a soli 8.99€ all'anno

Se c'è un servizio cloud sicuro e che offre una buona quantità di spazio d'archiviazione in rete, per archiviare tutti i propri dati, questo è sicuramente NordLocker. Con un abbonamento annuale di soli 8,99€, vi da infatti l'opportunità di avere a disposizione 500GB su qualsiasi dispositivo o piattaforma.

NordLocker: il deposito privato per i vostri dati

NordLocker vi permette di crittografare tutti i vostri file, personali o aziendali, in un unico posto sicuro. I dati sono protetti e sottoposti a backup automatici periodici, per essere sempre alla portata di mano, ovunque vi troviate.

La piattaforma è costruita su un'architettura "a conoscenza zero". Questo vuol dire che il servizio non avrà accesso alle informazioni relative ai file da voi caricati. In questo modo, oltre a essere più sicuro, vi permette di avere un controllo veramente completo sui dati.

L'applicazione è molto semplice ed è compatibile con tutti i dispositivi più diffusi (Windows, Mac, Android e iOS). Per iniziare a caricare i file sul cloud, basterà selezionare gli elementi e trascinarli col mouse all'interno dell'interfaccia. I dati verranno da subito criptati non appena inizieranno a essere trasferiti. Questi verranno da subito sincronizzati con il resto dei dispositivi collegati, rimanendo privati anche se vengono visualizzati in un dispositivo condiviso.

Avete bisogno di lavorare con un collega su un documento? Potete condividerlo in sicurezza attraverso un codice univoco, tramite pochi clic. Il software permette di creare cartelle crittografate sia locali che sul cloud, da poter sincronizzare con i dispositivi collegati, o condividere con altri utenti NordLocker via email.

Sia il backup per le cartelle crittografate, che per i file, viene eseguito automaticamente con crittografia end-to-end in dei server sicuri. Se uno dei vostri dispositivi si danneggia, o subite una perdita accidentale dei dati, vi basterà accedere al vostro account NordLocker per recuperare subito tutto.

