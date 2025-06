NordLayer: la VPN aziendale per rispettare la NIS2 e proteggere la tua azienda

In un’epoca in cui le minacce informatiche evolvono a ritmo frenetico e la normativa europea NIS2 impone standard di sicurezza più rigidi, ogni azienda deve porsi una domanda fondamentale: siamo davvero al sicuro? Qui entra in gioco NordLayer, la VPN su misura per il mondo del lavoro.

Con la sua capacità di criptare i dati scambiati tra dispositivi e reti, NordLayer protegge le informazioni aziendali da occhi indiscreti, malware e truffe digitali. Questo è ancora più cruciale in contesti di lavoro remoto, dove le connessioni domestiche non sempre sono blindate come quelle dell’ufficio.

Perché scegliere NordLayer per la tua azienda

Non si tratta solo di mettere un lucchetto ai dati: con la NIS2 che richiede alle aziende di rafforzare la propria infrastruttura digitale, una VPN aziendale non è più un optional, ma un vero e proprio alleato nella sicurezza. Senza una VPN, rischi di esporti a:

Accessi non autorizzati : hacker e malintenzionati possono intercettare le tue comunicazioni;

Furti di dati sensibili : i dati aziendali finiscono nel mirino di criminali informatici;

Violazioni della compliance: la mancata adozione di misure adeguate può portare a sanzioni salate;

NordLayer offre la soluzione perfetta per rispettare la normativa e per garantire la continuità del tuo business. Con piani personalizzati (Lite, Core, Premium ed Enterprise), puoi adattare la protezione alle tue reali esigenze. Ogni piano è studiato per offrire la massima sicurezza, con la semplicità di una gestione centralizzata e l’efficienza di un’integrazione facile e veloce. E se pensi che una protezione così avanzata costi una fortuna, ecco la buona notizia: con NordLayer puoi ottenere fino al 22% di sconto sul piano annuale e provare tutto per 14 giorni, senza rischi e senza vincoli. Non lasciare la porta aperta ai cyber criminali: esplora subito NordLayer e porta la sicurezza informatica della tua azienda al livello successivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.