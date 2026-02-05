Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Non viaggiare senza Airalo: l'eSIM completa a partire da meno di 4 euro
Metti in valigia anche Airalo, l'eSIM globale con oltre 200 destinazioni che ti fa risparmiare in viaggio grazie ai suoi piani convenienti.
Eleonora Busi
Pubblicato il 5 feb 2026
Hai un viaggio in programma? Non partire senza Airalo, l'eSIM conveniente che - a partire da meno di 4 euro - ti permette di restare connesso ovunque ti trovi e risparmiare sui costi di roaming o delle SIM fisiche. Airalo, infatti, è una eSIM, ovvero una scheda virtuale che installi semplicemente sul tuo smartphone, e sei subito pronto a navigare agganciandoti alle reti mobili locali.

eSIM a prezzi convenienti con Airalo

Come funziona Airalo? L'eSIM per tutti i tuoi viaggi

Ogni piano Airalo include una eSIM, che sostituisce di fatto le SIM fisiche, e una quantità di Giga per una delle oltre 200 destinazioni disponibili della rete Airalo. Sono incluse anche mete molto richieste, come Stati Uniti, Giappone, Cina, Emirati Arabi Uniti, Irlanda, Thailandia, Indonesia e molte altre.

Decidi tu quanti Giga acquistare e per quanto tempo: sono disponibili anche piani dati illimitati per alcune località selezionate. Il vero vantaggio, tuttavia, è il risparmio concreto di una eSIM come quella di Airalo, perché non dovrai mai scontrarti con bollette impreviste e costi nascosti.

Scopri tutte le destinazioni Airalo

Puoi gestire ogni aspetto della tua eSIM attraverso l'app Airalo, disponibile in 53 lingue e numerose valute. Da lì, è possibile acquistare e anche ricaricare le tue eSIM in mobilità. L'installazione di una eSIM richiede pochi minuti (ma soltanto sui dispositivi abilitati alla tecnologia) e puoi contare su supporto 24/7 in diverse lingue in qualsiasi momento.

L'eSIM di Airalo è una soluzione pratica ed economica per viaggiare sempre connessi durante i tuoi viaggi all'estero, specialmente se fuori dai confini europei, dove il roaming locale non è disponibile. I pacchetti hanno prezzi che partono da meno di 4 euro e hai anche la possibilità di ottenere cashback immediato, invitando i tuoi amici: scopri tutti i piani Airalo e risparmia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

