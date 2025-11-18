Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Non temere più i rincari di luce e gas: con Engie blocchi il prezzo per due anni

Grazie all'offerta Engie, valida fino al 20 novembre, blocchi il prezzo di luce e gas per due anni (energia verde inclusa).
Non temere più i rincari di luce e gas: con Engie blocchi il prezzo per due anni
Grazie all'offerta Engie, valida fino al 20 novembre, blocchi il prezzo di luce e gas per due anni (energia verde inclusa).
Eleonora Busi
Pubblicato il 18 nov 2025
Link copiato negli appunti

Il miglior prezzo di luce e gas del 2025? Lo propone Engie: con la sua offerta Energia PuntoFisso, blocca il prezzo per due anni, così da restare al riparo dalle oscillazioni di mercato. Una tariffa chiara e trasparente, che potrai attivare online fino al 20 novembre.

Blocca il prezzo di luce e gas grazie a Engie

Prezzo bloccato per 24 mesi con Engie

Con Energia PuntoFisso il prezzo rimane fisso 24 mesi sia sulla componente luce (che è 100% rinnovabile) che gas: ipotizzando una tariffa monoraria, il prezzo della materia prima luce è di 0,1015 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro e sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh; per il  gas, il prezzo è di 0,387 €/Smc più 72 €/anno di commercializzazione.

Una tariffa a prezzo fisso conviene? Sì, perché ti permette non solo di proteggerti dagli alti e bassi del mercato di luce e gas, ma premia anche un uso consapevole dell'energia e permette di monitorare quanto si spende davvero in base ai propri consumi.

La gestione dell'offerta è interamente digitale: il pagamento avviene sia tramite addebito diretto bancario che tramite la classica bolletta. Attraverso l'app Engie controlli i tuoi consumi in ogni momento, con uno storico fino a due anni.

Scegli Engie e blocca il prezzo

Attivare Energia PuntoFisso è semplice: basta recuperare la propria ultima bolletta, inserire i dati richiesti, confermare tramite telefono ed e-mail e Engie si occupa del resto, inclusa la gestione della pratica di cambio fornitore. Tu non subirai alcuna interruzione.

Energia PuntoFisso è un'offerta pensata per chi vuole sicurezza e tranquillità nelle proprie bollette, specialmente in vista dell'inverno e dei possibili rialzi dei costi in arrivo. Blocca subito i costi di luce e gas per due anni grazie a Engie, hai tempo fino al 20 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Nuvoa promo ING: interessi e cashback al 4% per 6 mesi con Conto Corrente Arancio
Finance

Nuvoa promo ING: interessi e cashback al 4% per 6 mesi con Conto Corrente Arancio
Con ING metti a frutto spese e risparmi: 4% di interessi e cashback per i nuovi utenti
Finance

Con ING metti a frutto spese e risparmi: 4% di interessi e cashback per i nuovi utenti
Fino a 200 euro in Buoni Amazon con Credem Link Autunno 2025
Finance

Fino a 200 euro in Buoni Amazon con Credem Link Autunno 2025
Il nuovo POS Easy Mini è in offerta: leggero e portatile a soli 50€
Finance

Il nuovo POS Easy Mini è in offerta: leggero e portatile a soli 50€