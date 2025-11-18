Non temere più i rincari di luce e gas: con Engie blocchi il prezzo per due anni

Il miglior prezzo di luce e gas del 2025? Lo propone Engie: con la sua offerta Energia PuntoFisso, blocca il prezzo per due anni, così da restare al riparo dalle oscillazioni di mercato. Una tariffa chiara e trasparente, che potrai attivare online fino al 20 novembre.

Prezzo bloccato per 24 mesi con Engie

Con Energia PuntoFisso il prezzo rimane fisso 24 mesi sia sulla componente luce (che è 100% rinnovabile) che gas: ipotizzando una tariffa monoraria, il prezzo della materia prima luce è di 0,1015 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro e sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh; per il gas, il prezzo è di 0,387 €/Smc più 72 €/anno di commercializzazione.

Una tariffa a prezzo fisso conviene? Sì, perché ti permette non solo di proteggerti dagli alti e bassi del mercato di luce e gas, ma premia anche un uso consapevole dell'energia e permette di monitorare quanto si spende davvero in base ai propri consumi.

La gestione dell'offerta è interamente digitale: il pagamento avviene sia tramite addebito diretto bancario che tramite la classica bolletta. Attraverso l'app Engie controlli i tuoi consumi in ogni momento, con uno storico fino a due anni.

Attivare Energia PuntoFisso è semplice: basta recuperare la propria ultima bolletta, inserire i dati richiesti, confermare tramite telefono ed e-mail e Engie si occupa del resto, inclusa la gestione della pratica di cambio fornitore. Tu non subirai alcuna interruzione.

Energia PuntoFisso è un'offerta pensata per chi vuole sicurezza e tranquillità nelle proprie bollette, specialmente in vista dell'inverno e dei possibili rialzi dei costi in arrivo. Blocca subito i costi di luce e gas per due anni grazie a Engie, hai tempo fino al 20 novembre.

