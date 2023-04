Non sottovalutare lo spam, McAfee ti protegge da possibili disastri

Lo spam che intasa abitualmente le nostre caselle di posta elettronica è un fastidio non da poco.

Se è vero che i filtri, proposti dalla maggior parte dei provider, offrono la possibilità di evitare il contatto con la maggior parte di questi messaggi, non vanno sottovalutati i rischi legati a tale fenomeno.

Senza adeguate precauzioni, infatti, un semplice clic su un link presente su un messaggio di spam può comportare un rischio enorme per la sicurezza di computer e smartphone.

Con i criminali informatici sempre più agguerriti, la semplice attenzione non è più sufficiente. Servono degli strumenti specifici per evitare il peggio.

Lo spam non è solo fastidioso: ecco come evitare rischi

McAfee è una delle aziende più famose nel contesto degli antivirus e di software per la protezione digitale. Attiva nell'ambiente dall'ormai lontano 1987, questo brand è diventato un punto di riferimento per l'intero settore.

In questo senso, McAfee Total Protection rappresenta uno degli strumenti più apprezzati dall'utenza.

L'antivirus in questione va oltre i compiti standard (come prevenire infezioni di malware, spyware e ransomware) agendo anche in ambiti come privacy e difesa dell'identità digitale. La protezione della linea Wi-Fi, sia essa domestica che pubblica, rappresenta un bonus non da poco in questo contesto.

Allo stesso tempo, l'integrazione di una VPN permette di proteggere la connessione rispetto ad intromissioni esterne. Un'utility che, di fatto, nel 2023 non dovrebbe mancare su nessun PC o smartphone connesso alla rete.

L'archiviazione sicura dei file più preziosi, attraverso crittografia AES a 256, offre ulteriori certezze per quanto concerne la cybersecurity.

Infine, a rendere ancora più interessante McAfee Total Protection vi è anche l'attuale promozione.

Lo strumento suddetto con sottoscrizione Family (ovvero capace di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea) può godere di uno sconto pari a 80 euro rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che, tutta la protezione di McAfee Total Protection è disponibile per soli 49,95 euro all'anno.

