Non sottovalutare la sicurezza e privacy online: TotalAV è in sconto

Oggi più che mai, la sicurezza online non può essere lasciata al caso. Tra virus, truffe e violazioni della privacy, avere una protezione completa non è più un optional ma una vera necessità. TotalAV Internet Security nasce proprio con questo obiettivo: offrire in un'unica soluzione un antivirus potente e una VPN veloce e sicura per navigare senza rischi.

In questo momento, la suite è proposta a un prezzo speciale: offerta a 39€ per un anno anziché 129€, un'occasione per garantirsi difesa totale e anonimato online a un costo ridotto. Detto ciò, vediamo meglio quali sono le caratteristiche di TotalAV.

Sicurezza in Internet e privacy totale, tutto in uno: i vantaggi di TotalAV

TotalAV Internet Security combina una protezione in tempo reale contro virus, trojan, ransomware e phishing con strumenti dedicati a rendere più sicura e fluida la vita digitale. Grazie al sistema di scansione cloud zero-day, intercetta anche le minacce più recenti, mentre la protezione PUA blocca programmi indesiderati che potrebbero rallentare il computer.

Accanto alle difese classiche, la suite integra funzionalità pensate per la privacy: la VPN crittografa la connessione e consente di superare le restrizioni geografiche, mentre il blocco dei cookie di tracciamento elimina ogni residuo della propria attività sul web. Per chi teme fughe di dati, è incluso anche un sistema di monitoraggio delle violazioni che avvisa in caso di compromissione delle proprie e-mail.

La protezione non si ferma al PC: TotalAV è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, e include strumenti di ottimizzazione come la pulizia del disco e la gestione del browser, oltre a Total Adblock per liberarsi dagli annunci invasivi.

Con questa promozione a 39€ per 12 mesi, TotalAV Internet Security si posiziona come una delle soluzioni più complete e convenienti per chi vuole difendersi dalle minacce informatiche e navigare senza compromessi sulla privacy. Per avere maggiori info ed eventualmente attivare il servizio vai sul sito di TotalAV.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati