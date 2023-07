Non solo VPN: con Threat Protection NordVPN ti protegge dai malware

NordVPN è uno dei servizi VPN più famosi. Ma è davvero affidabile come dicono? La risposta è sì: il provider, infatti, fornisce ai propri utenti tutta una serie di vantaggi esclusivi per proteggere la loro privacy, che non si fermano al solo tunnel crittografato di cui - di norma - dovrebbero essere provvisti tutti i servizi VPN. Tra le funzionalità esclusive di NordVPN c'è Threat Protection, in grado di rendere la tua navigazione più sicura anche quando non sei connesso alla VPN.

Per usufruirne è necessario sottoscrivere un abbonamento con NordVPN, ma sei fortunato perché la piattaforma ha lanciato una promozione a tempo limitatissimo che ti consente di risparmiare il 66% di sconto sul piano di 2 anni.

Cos'è Threat Protection e come funziona?

Threat Protection è una soluzione di sicurezza fornita esclusivamente agli utenti NordVPN. Il suo scopo è quello di proteggere dalle minacce informatiche quotidiane, come malware e tracker. Dal punto di vista pratico, la funzionalità si occupa di identificare queste minacce e bloccarle analizzando i file durante il download.

In poche parole, funziona come un antivirus: Threat Protection verifica la presenza di malware nei file che scarichi e li blocca prima che infettino il tuo dispositivo. In più, blocca anche i tracker e le pubblicità invasive, impedendo l'accesso ai siti web più pericolosi. Il vantaggio principale è che non è necessario connettersi a una VPN per usufruirne: basta attivarla e funzionerà autonomamente.

Threat Protection viene fornita con NordVPN senza costi aggiuntivi. Approfitta della promozione in corso: se scegli il piano Plus, potrai ottenere tutti gli strumenti offerti da NordVPN (oltre alla VPN anche Threat Protection, un password manager multipiattaforma e data breach scanner) a soli 4,49 euro al mese, con un risparmio notevole.

