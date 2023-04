Non solo spam, i tuoi dati fanno gola ai cybercriminali: la soluzione

Le informazioni personali sono un "materiale" sempre più prezioso in rete.

A dare la caccia ai dati privati di chi naviga online sono aziende pubblicitarie, ma anche cybercriminali senza scrupoli che poi rivendono tale informazioni sul Dark Web.

I rischi, con l' eventuale furto di identità sono elevati e del tutto imprevedibili, spaziando dal semplice furto di denaro fino all'implicazione (a insaputa della vittima) anche in vere e proprie azioni criminose.

Come riescono i criminali informatici a rubare questi dati? Spesso agiscono sottraendoli con attacchi mirati a data broker o aziende pubblicitarie che li detengono legalmente (e non). Di fatto, è necessario agire preventivamente per evitare ogni tipo di rischio.

Sotto questo punto di vista, Incogni è uno de servizi presenti sul mercato più funzionale e innovativo.

Cybercriminali a caccia dei tuoi dati? Ecco come proteggerli efficacemente

Come lavora Incogni per evitare che le tue informazioni cadano nelle mani sbagliate?

Una persona, armata di buona volontà, impiegherebbe più di 300 ore per inviare tutte le richieste di rimozione dati dai principali data broker in circolazione.

La suddetta piattaforma agisce in maniera automatica, non solo chiedendo la rimozione ma anche effettuando controlli periodici affinché le informazioni non siano inglobate nuovamente nei database.

Il risultato? Una diminuzione impressionante dello spam, una riduzione drastica dei rischi legati al furto dati/d'identità e anche la fine delle fastidiose chiamate da parte di call center molesti.

Incogni agisce tutte le informazioni personali sparse per la rete, lavorando in maniera puntigliosa e mantenendo la più elevata protezione dei tuoi dati personali.

Non solo: grazie all'attuale promozione, è possibile ottenere i vantaggi di Incogni a un prezzo molto contenuto.

Stiamo parlando di uno sconto pari al 50% rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che, con il piano annuale di Incogni, è necessario pagare solo 6,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.