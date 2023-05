Non solo cashback: quattro motivi per amare Woolsocks

Conosci Woolsocks? È una piattaforma di cashback (e non solo) che permette ai propri utenti di guadagnare gratuitamente dai propri acquisti. Basta scaricare l'applicazione gratuita e registrarsi in meno di due minuti per accedere al servizio. Ma cosa cambia da altre piattaforme simili? Ecco 4 motivi che rendono Woolsocks unica nel suo genere.

Cosa offre Woolsocks? 4 motivi per sceglierla

Prima di scaricare l'applicazione, dai un'occhiata ai vantaggi principali che Woolsocks ti offre, gratuitamente:

Ottieni rimborsi dai tuoi acquisti grazie alla funzione cashback. Woolsocks ti offre due modi per ottenere cashback e risparmiare sulle spese di tutti i giorni: tramite le ricompense automatiche e le offerte locali, esclusive presso il panificio di quartiere o al tuo bar di fiducia; 35 mila offerte cashback in un unico posto. Scegli le migliori, attivale, acquista e ottieni rimborsi per ogni spesa che fai; Extra 4% di cashback in marche popolari. Oltre al cashback tradizionale, Woolsocks offre a tutti i suoi utenti una ricopensa aggiuntiva fino al 4% per marchi selezionati. Ti basta collegare la tua banca ed effettuare l'acquisto con la carta di debito associata; Strumenti finanziari intelligenti a tua disposizione, tra cui: gestione del denaro in app, funzione risparmio per raggiungere i tuoi obiettivi, cancellare abbonamenti dimenticati in un clic, donazione alle cause che ti stanno più a cuore.

Particolarmente interessanti sono le ricompense automatiche, che ti permetteranno di facilitare l'operazione di cashback: l'app di Woolsocks, infatti, rileverà automaticamente gli acquisti abilitati al cashback e invierà la ricompensa a transazione eseguita. In più, ogni giorno potrai trovare offerte speciali sull'app, dagli sconti ai prodotti gratis. E se non vuoi attendere, c'è anche l'opzione di cashback istantaneo.

Scarica gratuitamente l'app di Woolsocks cliccando qui: in meno di due minuti il tuo account sarà attivo e pronto a ricevere un rimborso da tutti i tuoi acquisti.

