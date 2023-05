Non solo antivirus, per proteggerti da questo malware ti serve di più

Secondo alcune ricerche effettuate dagli esperti di sicurezza di Check Point Research, in Asia si sta diffondendo una campagna malware alquanto pericolosa.

Questa infatti, andrebbe a colpire i dispositivi poco o mal protetti, rubando password e dati relativi all'autenticazione a due fattori (2FA). Come è facile intuire, questo tipo di minaccia potrebbe presto arrivare in Europa, causando non pochi grattacapi agli utenti del vecchio continente.

Il malware, a cui è stato assegnato il nome FluHorse, a quanto pare è attivo da diverso tempo. Nonostante ciò, la sua azione è stata sempre limitata, almeno fino alle ultime settimane, periodo in cui si è visto un considerevole aumento di infezioni.

Un malware mette in pericolo le tue password: ecco come evitare pericoli inutili

Stando ai dati proposti dagli esperti, i cybercriminali cercando di diffondere FluHorse sfruttando e-mail e azioni di tipo phishing, con la scusa di accettare un pagamento in sospeso o con motivazioni simili.

Se è vero che prudenza e un ottimo antivirus possono ridurre i rischi in tal senso, può essere una buona abitudine proteggere adeguatamente anche le password. Per prevenire fatti spiacevoli, uno strumento come NordPass può risultare pressoché essenziale.

Stiamo parlando di un servizio che permette di generare password robuste, praticamente impossibili da individuare, e di memorizzare le stesse in totale sicurezza. La possibilità di condividere le parole d'accesso con colleghi e familiari, poi, rende ancora più interessante NordPass.

Non vanno poi dimenticati gli aggiornamenti relativi alla violazione dati: un modo per intervenire prontamente se un sito o una piattaforma frequentati dall'utente vengono compromessi in qualche modo.

Il piano Business, ideale per contesti familiari o per piccole-medie aziende, è disponibile per soli 3,59 euro al mese (per utente).

Questo, oltre a quanto detto finora, offre anche:

Dashboard di sicurezza ;

; Impostazioni a livello aziendale ;

; Google Workspace SSO.

Di fatto, tutto ciò che serve per proteggere al meglio le proprie password.

