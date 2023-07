Non solo antivirus: con Norton hai anche VPN e cloud (scontati)

La sicurezza online è diventata una delle principali preoccupazioni per gli utenti di tutto il mondo. Con l'aumento delle minacce informatiche e dei tentativi di frode online, è fondamentale dotarsi di un solido software di protezione. Ecco perché Norton 360 Standard è la soluzione perfetta per proteggere te e i tuoi dispositivi digitali, risparmiando: con l'attuale promozione in corso, potrai infatti ottenere un ottimo 60% di sconto che ti darà accesso a tutte le funzionalità del programma.

Sicurezza a tutto tondo con Norton 360

Norton 360 Standard offre una protezione completa che va oltre il semplice antivirus. Grazie alla potente funzione di rilevamento delle minacce in tempo reale, sarai protetto dalle minacce esistenti ed emergenti, ma potrai anche navigare in modo anonimo e sicuro grazie alla VPN inclusa. A tutto ciò si aggiunge la crittografia dei dati, che preserva la tua privacy mentre navighi in rete, e il sistema di firewall intelligente che monitora costantemente le comunicazioni del tuo computer proteggendoti da eventuali tentativi di traffico non autorizzato.

Altre due funzioni spiccano nella rosa di strumenti proposti da Norton: password manager e spazio cloud. Il primo è utilissimo per ricordare password complesse, ma anche generarle e gestirle in modo sicuro insieme a tutte le tue credenziali online - dati di carte di credito incluse - mentre il secondo offre 10 GB di spazio di archiviazione cloud per caricare i tuoi file più importanti. Infine c'è la funzione SafeCam, utilissima poiché ti avvisa tempestivamente nel caso qualcuno provi ad accedere senza autorizzazione alla tua webcam.

Norton 360 Standard offre tutto ciò di cui hai bisogno per garantire la tua sicurezza online e grazie all'offerta attuale, potrai ottenere un imperdibile sconto del 60% sull'abbonamento annuale, passando da 74,99 euro a soli 29,99 euro. Questo pacchetto completo di sicurezza ti offrirà quindi tranquillità e protezione online, a un prezzo imbattibile.

