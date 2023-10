Non smettere mai di leggere e porta i tuoi libri con te: KINDLE PAPERWHITE IN OFFERTA

Il Kindle è un dispositivo di lettura digitale sviluppato da Amazon. È progettato principalmente per la lettura di libri elettronici, noti come eBook, e offre diverse caratteristiche che lo rendono popolare tra gli amanti della lettura tra cui la possibilità di inserire in un unico dispositivo tanti libri diversi. Oggi segnaliamo uno sconto di Amazon sul Kindle Paperwhite da 16GB del 16% per un prezzo finale di 134,00€.

Ottimo sconto su Amazon per il Kindle Paperwhite

Il nuovo Kindle Paperwhite rappresenta un balzo in avanti nell'esperienza di lettura digitale. Con il suo schermo da 6,8 pollici e bordi più sottili, offre una sensazione di lettura simile alla carta stampata, perfino alla luce diretta del sole. La nitidezza del testo a 300 pixel per pollice garantisce una chiarezza eccezionale. Una delle caratteristiche più apprezzate è la tonalità della luce regolabile, che va dal bianco all'ambra, per adattare la luminosità dello schermo alle tue preferenze, evitando l'affaticamento degli occhi durante le tue maratone di lettura notturna. Inoltre, il dispositivo è ora il 20% più veloce nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente.

Con una durata della batteria che può arrivare fino a 10 settimane con un singolo caricamento tramite USB-C, il Kindle Paperwhite è ideale per i lettori instancabili. È anche resistente all'acqua (IPX8), quindi puoi leggere tranquillamente in spiaggia, in piscina o persino nella vasca da bagno senza preoccuparti degli schizzi d'acqua. Inoltre, l'offerta speciale di 3 mesi gratuiti di abbonamento a Kindle Unlimited ti dà accesso illimitato a una vasta biblioteca di milioni di libri, consentendoti di leggere dove e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo. Con il Kindle Paperwhite, hai la tua libreria personale a portata di mano.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 16% sul Kindle Paperwhite da 16GB per un prezzo finale di 134,00€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.