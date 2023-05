Non sai quale VPN usare? 5 motivi per scegliere CyberGhost

Se navighi spesso il web, avrai sicuramente sentito parlare delle VPN: acronimo di Virtual Private Network, è un servizio che crea una connessione sicura e criptata tra il tuo dispositivo e Internet attraverso un server remoto operato dal fornitore del servizio VPN. In poche parole, quando ti connetti a una VPN il tuo traffico Internet passa attraverso questo tunnel crittografato, che protegge i tuoi dati da occhi indiscreti e previene l'intercettazione delle tue attività online.

Esistono molti provider online: tra chi promette un servizio 100% gratuito (senza garantire, però, la privacy) e chi invece non si presenta con un buon rapporto qualità prezzo. Poi ci sono i provider VPN ricchi di funzionalità, sicuri e affidabili a prezzi contenuti e accessibili a tutti: tra questi c'è CyberGhost VPN, uno dei provider di punta del settore, che tra i tantissimi vantaggi, una vasta rete di server e funzionalità extra, può contare anche su un costo davvero piccolissimo, se paragonato alla concorrenza.

Grazie alla speciale promozione in corso, infatti, potrai sottoscrivere un abbonamento a due anni (con tre mesi gratuiti inclusi) a soli 2,11 euro al mese, con garanzia di rimborso entro 45 giorni. Un vero e proprio affare, che ti permetterà di risparmiare ben l'82% sul prezzo originale.

Cinque motivi per cui scegliere CyberGhost VPN

Il funzionamento di CyberGhost VPN è pari a quello di altri servizi di questo genere: nasconde il tuo indirizzo IP e reindirizza il tuo traffico internet attraverso un tunnel VPN criptato, che ti permette di proteggere la tua identità digitale da chiunque. Utilizzarla è davvero semplicissimo, perché basta un clic per connettersi a uno degli oltre 9.194 server VPN e beneficiare di una protezione digitale completa. Puoi scegliere il server nella località che preferisci, oppure selezionarne uno tra quelli ottimizzati per diverse attività online - come gaming o streaming.

Se ancora non sei convinto, ecco cinque motivi per cui dovresti scegliere CyberGhost VPN per proteggere la tua privacy online:

Velocità eccezionale. Progettata per la massima velocità, CyberGhost fornisce infatti larghezza di banda illimitata che ti farà dimenticare lunghi tempi di caricamento o buffering costante; Imposta la località dove preferisci, mantenendo sempre nascosto il tuo indirizzo IP: potrai scegliere tra più di 100 località in 91 Paesi; Protezione sui Wi-Fi pubblici. Le reti aperte e accessibili da chiunque offrono infatti protezioni non di certo elevate e non è raro che c'è chi le sfrutti per raccogliere e vendere a terzi i tuoi dati. Come se non bastasse, è anche terreno fertile per gli hacker: con CyberGhost nessuno saprà mai cosa fai online; Protezione totale grazie a crittografia AES a 256 bit e diversi protocolli, a cui si aggiungono split tunneling e kill switch che ti danno la certezza di una connessione Internet sempre protetta; Assistenza clienti 24/7 tramite chat o e-mail con il team professionale che ti darà risposta a tutte le tue domande.

Con un solo abbonamento CyberGhost VPN potrai proteggere un totale di 7 dispositivi. Grazie alle applicazioni dedicate per Windows, Android, iOS, Mac e Linux, oltre che il supporto per router, console di gioco e smart TV, potrai coprire ogni dispositivo che possiedi. Non perdere la promozione: soltanto per un periodo di tempo limitato, il piano biennale CyberGhost è disponibile con uno sconto pari all'82%. In più, otterrai tre mesi gratis di servizio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.