Non sai più dove salvare foto e documenti Prova ora pCloud

Stanco di hard disk pieni, chiavette USB dimenticate o file sparsi tra smartphone, unità esterne, PC fisso, notebook e altri device? Oggi puoi finalmente semplificare il salvataggio e la conservazione dei tuoi file. Come fare? Ti basta attivare pCloud, lo spazio di archiviazione sicuro e conveniente che puoi usare per sempre senza abbonamenti e costi mensili. Non ci sono canoni né scadenze, prova ora pCloud con la garanzia soddisfatti o rimborsati per 14 giorni.

I vantaggi del cloud a vita di pCloud

Con pCloud puoi scegliere tra tre differenti piani in base alle tue esigenze di spazio: Premium 500 GB, Premium Plus 2 TB e Ultra 10 TB. Ciascun piano ti consente di archiviare tutti i tuoi documenti, foto, video, giochi per console, progetti di lavoro in un unico spazio sicuro e protetto. Il servizio funziona da qualsiasi dispositivo e ciò che salvi dallo smartphone è poi immediatamente accessibile da PC (e viceversa).

Grazie alla sincronizzazione automatica, infatti, hai la possibilità di salvare tutto automaticamente senza il rischio che i file più importanti vadano perduti. Con pCloud hai anche funzionalità specifiche per condividere file in sicurezza, inviare ad amici e colleghi file di grandi dimensioni, creare cartelle condivise, inviare file, documenti e link protetti da password e riprodurre immediatamente tutti i file multimediali grazie al player integrato.

Puoi inoltre ripristinare versioni precedenti dei tuoi file e recuperare i dati fino a 30 giorni così da avere sempre la sicurezza che nulla vada perduto.

Ma il vero punto di forza di pCloud sta probabilmente nella dimensione economica. Oltre a essere tutti scontati, oggi i piani pCloud sono con accesso a vita. Cosa significa? Che paghi una sola volta e per sempre, senza scadenza, abbonamenti o cambiamenti contrattuali, avrai accesso al tuo archivio in cloud. Semplifica la tua vita digitale e scegli i piani pCloud.

