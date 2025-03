Non rischiare! Scarica Norton Mobile Security per Android a prezzo scontato

Il tuo smartphone contiene più informazioni personali di quante ne abbia mai avute la tua casa. Contatti, foto, dati bancari, password e account social, un vero e proprio tesoro di elementi preziosi e delicati che fanno gola a molti, soprattutto malintenzionati. È quindi indispensabile e urgente mettere in sicurezza il proprio smartphone. Come? Con la soluzione pensata appositamente a questo scopo: Norton Mobile Security per Android, in promozione con il 56% di sconto.

Le principali funzioni incluse in Norton Mobile Security per Android

Norton Mobile Security per Android è tra i migliori antivirus e sistemi di sicurezza per gli smartphone per le funzionalità che affrontano ogni possibile rischio. Una delle funzionalità più rilevanti è Analisi app che consente di monitorare tutte le applicazioni installate sullo smartphone e individuare in maniera proattiva virus, violazioni, adware e tutti i possibili rischi per la sicurezza. Questa valutazione proattiva va oltre le tradizionali scansioni antivirus, identificando anche app legittime ma invasive che potrebbero compromettere la tua privacy attraverso raccolte eccessive di dati o tracciamenti non necessari delle tue attività.

Inoltre Norton Mobile Security per Android rileva se la rete Wi-Fi alla quale si è collegati è pericolosa, come può avvenire nelle reti pubbliche, negli aeroporti o in altri luoghi a rischio. Incluso in Norton Mobile Security per Android c’è anche la funzione Sicurezza Internet che rileva e previene l’accesso a siti pericolosi tramite SMS, e-mail, app e social network. Infine l’antivirus segnala vulnerabilità del sistema operativo così da adottare misure adeguate per prevenire problemi e ridurre il rischio di perdite di dati e altri problemi per la propria privacy.

Per avere Norton Mobile Security per Android sul proprio smartphone è possibile usufruire dell’offerta che prevede uno sconto del 56% sul primo anno di utilizzo. In questo modo si pagheranno solo 12,99€ (invece che 29,99€) mettendo al sicuro il proprio dispositivo senza più preoccupazioni o timori legati alla propria sicurezza.

