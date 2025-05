Non rischiare i tuoi dati: passa ora a Internxt, il cloud che ti protegge davvero

Cosa valuti nella scelta di un servizio di cloud storage? Probabilmente consideri la quantità di spazio di archiviazione a disposizione e il costo. Giusto, ma non è tutto. Un aspetto troppo spesso sottovalutato è quello legato alla sicurezza. In un periodo storico nel quale le violazioni informatiche e gli attacchi hacker sono all’ordine del giorno, la sicurezza dei propri dati non può essere affidata a una piattaforma qualunque. Per questo il consiglio è quello di scegliere Internxt. Ora puoi acquistare piani a vita che includono anche la VPN ultraveloce e l’antivirus. Approfitta degli sconti e scegli Internxt.

Quanto vale la sicurezza dei tuoi dati?

Che tu stia scegliendo un servizio di cloud storage per te e la tua famiglia o per la tua attività professionale, Internxt è indubbiamente la soluzione migliore. E lo è innanzitutto proprio per il livello di sicurezza garantito. Internxt, infatti, utilizza un sistema di crittografia “zero-knowledge” AES-256 che, a differenza degli altri servizi, crittografa i tuoi file direttamente sul tuo dispositivo. Inoltre ogni tuo file viene frammentato in piccole porzioni criptate per poi essere distribuite su server distribuiti in vari Paesi del mondo. Questa tecnologia, ispirata alla blockchain, elimina il singolo punto di vulnerabilità presente nei data center centralizzati tradizionali. Anche nell'improbabile scenario di una violazione di un server, gli intrusi troverebbero solo frammenti criptati privi di significato.

Un livello di sicurezza elevato che va di pari passo con la semplicità e la facilità d’uso. L’accesso al tuo archivio è infatti immediato (e protetto dall’autenticazione a due fattori) e puoi condividere i tuoi file tramite password per mantenere un livello di sicurezza elevato.

E poi ora i piani a vita di Internxt includono anche l’antivirus e la VPN ultraveloce così che con un solo acquisto ottieni l’accesso per sempre a tre servizi essenziali come lo spazio di archiviazione in cloud, l’antivirus e la VPN. Scegli lo spazio di cui hai bisogno (1 TB, 3 TB o 5 TB) e approfitta degli sconti sui piani a vita di Internxt.

