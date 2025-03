Non rimanere più senza connessione con il ripetitore WiFi TP-Link ad un prezzo choc su Amazon

Avere a disposizione un ripetitore WiFi è essenziale per evitare che in casa (o in ufficio) ci siano delle zone "morte" in cui la connessione internet fatica ad arrivare e oggi, su Amazon, il ripetitore TP-Link viene messo in sconto del 20% e viene venduto a soli 16€.

Ripetitore WiFi: prezzo clamoroso per ciò che offre il device

Il ripetitore WiFi TP-Link è la soluzione ideale per estendere la copertura della tua rete wireless in modo semplice ed efficiente. Con una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps sulla frequenza 2.4 GHz, è perfetto per streaming video e online gaming, garantendo una connessione stabile e veloce.

L’installazione è facilissima grazie alla possibilità di montare il dispositivo direttamente su una presa elettrica: non è necessario alcun cablaggio complesso. Per configurarlo, basta premere il tasto WPS sul tuo router e successivamente il tasto Range Extender sul dispositivo. Il ripetitore si connetterà automaticamente alla rete Wi-Fi esistente.

Inoltre, il ripetitore TP-Link è dotato di una porta LAN che ti consente di connettere dispositivi Ethernet come SmartTV e decoder, trasformandolo in un adattatore di rete. Un pratico LED indicatore mostra il livello del segnale proveniente dall’access point o router, aiutandoti a trovare il miglior posizionamento per una copertura ottimale.

La funzionalità di gestione profili ti permette di spostare il dispositivo facilmente, poiché ricorderà le reti Wi-Fi a cui è stato precedentemente associato. Inoltre, la configurazione di nuovi dispositivi è altrettanto semplice: basta premere il tasto Pair per associare il ripetitore TP-Link a qualsiasi dispositivo wireless in pochi secondi.

