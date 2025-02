Non restare a corto di Giga quando sei all'estero: usa Saily e risparmi

Viaggiare connessi è essenziale, ma spesso le tariffe di roaming possono trasformarsi in un salasso. Con Saily, avere internet all’estero diventa semplice ed economico grazie a piani dati flessibili e a una gestione completamente digitale tramite eSIM. Un’eSIM è una scheda SIM virtuale che si installa direttamente sul telefono senza bisogno di un supporto fisico.

Basta andare sul sito di Saily, scaricare l’app, attivare l’eSIM e selezionare il piano dati più adatto alle proprie esigenze. Una volta arrivati a destinazione, la connessione si attiverà automaticamente, senza necessità di cambiare scheda o sottoscrivere nuovi contratti.

Perché Saily è indispensabile quando sei all'estero

Saily offre soluzioni su misura per ogni tipo di viaggio, dai piani settimanali da 1 GB a pacchetti più ampi, fino a 100 GB validi per sei mesi. Che si tratti di un weekend in Europa o di un lungo viaggio intercontinentale, con Saily si può scegliere tra piani globali o regionali, garantendo copertura in molteplici Paesi con un’unica eSIM. Questo significa che non è necessario acquistare una nuova eSIM per ogni destinazione: basta ricaricare quella attuale e continuare a navigare.

Uno dei vantaggi principali di Saily è la totale trasparenza sui costi. Prima ancora di partire, è possibile sapere esattamente quanto si spenderà per la connessione, evitando le sorprese delle tariffe di roaming. Inoltre, per non restare senza dati nei momenti più importanti, l’app invia una notifica quando il consumo supera l’80% del piano disponibile.

Con Saily, viaggiare con internet veloce e sicuro è alla portata di tutti. Basta un’app, una eSIM e il piano dati perfetto per ogni esigenza, senza mai restare a corto di giga. Per verificare tutte le offerte e i paesi coperti da questo servizio vai sul sito di Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.