Non perderti i buoni Amazon con il conto Credem Link

Il conto Credem Link è vantaggioso per diversi motivi. Oltre a essere a zero spese, presenta una serie di vantaggi che farebbero felice chiunque. È inclusa la carta di debito, ma non è una novità. Invece, i grandi vantaggi di questo sono due: la carta di credito Ego Classic e i buoni Amazon in omaggio. Il canone annuo della carta è di 39 euro all'anno, che però puoi azzerare spendendo 6.000 euro in 12 mesi. Del secondo vantaggio ne parleremo di seguito.

I buoni Amazon: la ciliegina sulla torta di Credem Link

Tutti i nuovi clienti Credem possono mettere insieme fino a 250 euro in coupon acquisto. Ciò si deve alla promozione "porta un amico": ogni volta che un tuo amico diventa cliente Credem, tu otterrai in cambio un buono da 25 euro. Puoi invitarne fino a 10, quindi fai tu il conto.

Per aprire Credem Link, devi andare sul sito web della banca. Se hai bisogno di aiuto, un team di consulenti Credem ti aiuterà ad ogni passo. Con la carta di debito legata al conto, puoi prelevare dagli ATM Credem gratuitamente. Ecco cos’altro avrai dopo a conto attivato:

canone zero ;

; solo 0,5 euro per bonifici online ;

; supporto di un team di consulenti sempre disponibile, sia in filiale che online.

Per quanto riguarda i coupon acquisto, i tuoi amici, oltre ad aprire il conto, dovranno attivare due prodotti associati, come la carta di debito e la carta di credito, oppure accreditare lo stipendio o la pensione. Niente di più facile, diciamolo!

Non lasciarti sfuggire l’occasione di ottenere buoni Amazon fino a 250 euro. L’apertura del conto è semplice, le principali operazioni sono gratuite e potrai richiedere la carta di credito. Se trovi un altro conto che offre di più, avvisaci.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.