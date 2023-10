Non perdere tempo, ma tieni il tempo con l'orologio Xiaomi Watch S1!

Vuoi avere un orologio super tecnologico al tuo polso che allo stesso tempo monitori la tua vita, la semplifichi, e non ti faccia sfigurare grazie alla sua eleganza in ogni situazione? Ovviamente Xiaomi ha la soluzione giusta per te, e a un prezzo ottimo su Amazon!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta l'orologio da polso Xiaomi Watch S1 a soli 79,90€, con un ribasso del prezzo di circa 15€ rispetto al prezzo più basso registrato di recente!

Display AMOLED HD e non solo!

Come da titolo, questo orologio Xiaomi ha dalla sua un Display AMOLED HD da 1.43", corredato da un'elegante ghiera in metallo e schermo a frequenza di aggiornamento a 60 Hz, tutte caratteristiche che ti garantiranno una grafica eccellente e una figura senza pari.

Non finisce qui, perché l'orologio Xiaomi Watch S1 possiede ben 117 modalità di fitness, di cui 19 professionali, per aiutarti a mantenerti in forma con il massimo del monitoraggio, dato che può anche monitorare la frequenza cardiaca per tutto il giorno. Non dimentichiamo inoltre che potrai contare sulla sua resistenza all'acqua fino a 5 ATM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.