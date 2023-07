Non perdere più nulla: Tile Mate al 40% di sconto per Prime Day

Oggi ti presento un prodotto che potrebbe cambiare la tua vita: il Tile Mate. Questo piccolo e pratico dispositivo Bluetooth è il tuo alleato perfetto per non perdere mai più gli oggetti di uso quotidiano. E la notizia migliore? È scontato del 40%, venduto a soli 14,99€ in occasione dell'Amazon Prime Day 2023.

Il Tile Mate è un tracker versatile che ti aiuta a tenere traccia dei tuoi oggetti. Basta applicarlo a chiavi, zaini, borse o qualsiasi altro oggetto che perdi spesso e utilizzare l'app gratuita per trovarli. Non devi fare altro che far suonare il Tile quando è nel raggio del Bluetooth. E se il tuo Tile è fuori dalla portata del Bluetooth? Nessun problema! Potete utilizzare l'app Tile per vedere la sua posizione più recente su una mappa.

Ma il Tile Mate non si limita a trovare i tuoi oggetti. Può anche aiutarti a trovare il tuo telefono. Basta premere due volte il pulsante sul Tile per far suonare il telefono, anche se è in modalità silenziosa. Inoltre, se smarrite il vostro Tile, potete chiedere aiuto alla Rete Tile. Se qualcuno trova il tuo Tile smarrito e scansiona il codice QR, potrà contattarvi.

Il Tile Mate è compatibile con Android, iOS e assistente vocale, quindi puoi utilizzarlo con qualsiasi dispositivo. È resistente all'acqua (IP67) e ha una batteria non sostituibile di durata fino a 3 anni. Inoltre, ha una portata del Bluetooth fino a 76 metri (250 piedi).

Il Tile Mate è un dispositivo indispensabile per chiunque tenda a perdere gli oggetti. E con lo sconto del 40% per l'Amazon Prime Day 2023, non c'è momento migliore di questo per acquistarlo. Non perdete questa opportunità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.