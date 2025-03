Non perdere l'offerta: storage cloud sicuro a vita con Internxt a prezzi shock

Nel corso di questi anni abbiamo accumulato una grande quantità di dati che non sappiamo più come conservarli e come gestirli. Le unità di archiviazione fisiche costano, sono fragili e possono essere facilmente smarrite o rubate. L’unica alternativa davvero conveniente è quella del cloud storage. I nuovi piani a vita di Internxt rappresentano l’opzione più conveniente per creare un archivio digitale perfetto per ogni esigenza. Scopri i piani in promozione con l’80% di sconto.

Spazio di archiviazione ultrasicuro e ultraconveniente

Ciò che distingue Internxt dagli altri servizi di cloud storage è l'approccio alla sicurezza. Ogni file, infatti, viene frammentato, crittografato e distribuito su diversi server europei prima di essere archiviato, rendendo praticamente impossibile qualsiasi accesso non autorizzato. La tecnologia zero-knowledge garantisce inoltre che nemmeno Internxt possa accedere ai contenuti dei file, offrendo un livello di privacy estremamente elevato. Ora Internxt ha incluso nei suoi piani anche l’antivirus e la VPN illimitata per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza.

C’è poi da considerare come l’interfaccia semplice e intuitiva e le opzioni di condivisione migliorano la gestione dei file. Con Internxt c’è la possibilità di creare un vero e proprio archivio digitale, suddiviso per cartelle con anni, eventi e persone, così da trovare sempre le foto, i video e i documenti di cui si ha bisogno. Questa grande facilità di gestione è resa possibile anche dalla sincronizzazione automatica da ogni dispositivo che assicura che i file siano sempre aggiornati su tutte le piattaforme (desktop e mobile) senza perdere un file ricevuto o scaricato.

I piani a vita (in promozione esclusiva con sconti dell’80%) rendono l’offerta ancora più vantaggiosa potendo acquistare per sempre 1 TB, 3 TB o 5 TB di spazio di archiviazione, senza costi extra o abbonamenti mensili o annuali. Una soluzione definitiva per la propria famiglia o il lavoro per archiviare in sicurezza tutti i file più importanti e accedervi in qualsiasi momento.

