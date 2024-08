Non perdere l'occasione: buoni Amazon fino a 250€ con Crédit Agricole

Chi vuole aprire un nuovo conto corrente dovrebbe proprio dare un'occhiata all'offerta di Crédit Agricole. Questa banca offre vantaggi incredibili per i nuovi clienti, compresi buoni Amazon fino a 250€.

Crédit Agricole propone un pacchetto completo per chi decide di unirsi alla famiglia scegliendo il conto online. I vantaggi? Canone facilmente azzerabile, una carta di debito con prelievi dagli ATM gratuiti, una carta di credito Nexi Classic e 100 euro di cashback per le spese fatte con la carta di debito e 150 euro di buoni con la promozione "porta un amico".

Buoni Amazon fino a 250€: un’offerta da non perdere!

Il conto online di Crédit Agricole ha un canone di 2 euro al mese, che però può essere azzerato per sempre. Gli under 35, infatti, non pagano nulla; idem per chi ha un patrimonio di almeno 5.000 euro oppure accredita il proprio stipendio/pensione. Non bisogna dimenticare i bonifici online gratuiti, un altro grande vantaggio. Inoltre, la carta di credito Nexi Classic ha un canone annuale di 40,99 euro.

Torniamo ai coupon acquisto: otterrai fino a 100 euro inserendo il codice VISA al momento dell’apertura del conto. Se poi spendi con la carta di debito più di 500 euro, ecco altri 50 euro. Se arrivi a superare i 1.000 euro di spesa, il premio sarà di 100 euro. Non male, considerando che puoi raggiungere l’obiettivo tranquillamente entro 60 giorni dall’apertura del conto. Gli altri 150 euro li puoi ottenere grazie alla promo "porta un amico". Per ogni amico che apre il conto, avrai 25 euro di buono.

Allora, cosa aspetti? Aprire il conto è semplice: basta andare al sito ufficiale di Crédit Agricole e seguire le istruzioni. Una promozione così non capita spesso e può davvero fare la differenza. Quindi, non perderti l’occasione d’oro di guadagnare buoni Amazon fino a 250€.

