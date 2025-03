Non perderai più nulla con lo smart Tag Motorola a metà prezzo per la Festa delle Offerte di Primavera

Il Motorola Smart Tag è un dispositivo di localizzazione compatibile con tutti i dispositivi Android, facile da configurare e utilizzare per tenere traccia dei tuoi effetti personali. Basta attaccare il Moto Tag agli oggetti che desideri monitorare e, utilizzando il tuo smartphone Android, potrai localizzarli con estrema precisione, ovunque ti trovi nel mondo.

Il Motorola Smart Tag sfrutta una combinazione di tecnologia Bluetooth e precisione UWB per garantire una localizzazione rapida e accurata. Per individuare gli oggetti nelle vicinanze, puoi semplicemente utilizzare l'app Trova il mio dispositivo di Google, che ti permette di localizzare i tuoi oggetti in modo semplice e veloce.

Un altro vantaggio del Motorola Smart Tag è la sua protezione avanzata, che include il rilevamento di tracciamenti indesiderati. Puoi essere sicuro che tutte le informazioni sul tracciamento siano anonime, protette dalla crittografia end-to-end sulla rete affidabile di Google, garantendo la tua privacy e sicurezza.

Inoltre, il tag è estremamente durevole e si adatta perfettamente alla maggior parte degli accessori. Con il suo design elegante e raffinato, il Motorola Smart Tag è ideale per essere utilizzato con i tuoi effetti personali, oltre che con una vasta gamma di accessori di terze parti.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 50% sul suo smart tag che viene venduto al prezzo finale di 19,90€. Non lasciartela scappare!