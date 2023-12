Non perderai più nulla con il Localizzatore Bluetooth Tile: MAXI SCONTO su Amazon

Un localizzatore Bluetooth è uno strumento pratico e conveniente per evitare di perdere oggetti importanti e oggi, su Amazon, il dispositivo Tile è in sconto del 25% per un costo finale di 18,79€.

Localizzatore bluetooth al 25% di sconto: Amazon lancia la promo solo device Tile

Il plotter multiuso Tile si presenta come un alleato affidabile per tenere traccia dei tuoi oggetti degni più cari e importanti. Integrando il Tile con gli oggetti di uso quotidiano, come chiavi, zaini o borse, diventa facile individuarli grazie all'app gratuita disposnibile.

Utilizzando l'applicazione Tile, puoi effettuare ricerche nelle vicinanze grazie alla connessione Bluetooth. Chiama il tuo Tile se è nel raggio d'azione o sfrutta il supporto di dispositivi smart home per localizzarlo. Inoltre, se ti trovi al di fuori del raggio Bluetooth, l'app Tile ti consente di individuare l'ultima posizione nota del tuo Tile.

La funzione "Trova il tuo telefono" è altrettanto pratica: premendo due volte il pulsante sul tuo Tile, il telefono emetterà un suono, persino se il volume è a zero. La notifica di scoperta è un altro punto forte, poiché puoi richiedere l'aiuto della rete Tile per individuare il tuo oggetto smarrito, aggiungendo i tuoi dati di contatto per essere rintracciato se qualcuno dovesse trovare il codice QR sul tuo Tile.

Compatibile con Android, iOS e assistenti vocali, l'app Tile è gratuita e funziona su una vasta gamma di dispositivi. Puoi sfruttare le funzionalità del Tile anche tramite Amazon Alexa, Google Assistant e Siri. Le specifiche tecniche del Tile includono una classificazione di resistenza all'acqua di IP67, una batteria non sostituibile con una durata fino a 3 anni e una portata Bluetooth di fino a 76 metri.

Oggi, su Amazon, il localizzatore bluetooth Tile è in sconto del 25% per un costo finale di 17,89€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.