Non lasciare i tuoi dati in mani sbagliate: affidati a Incogni per una protezione completa

Sei al corrente di come vengono gestiti i tuoi dati personali? Molti di noi non leggono nel dettaglio i termini e le condizioni di utilizzo dei servizi online e diamo il consenso pur di poter usufruire di quella piattaforma o app mobile. Non che abbiamo molte alternative, ma il problema è che poi il nostro nome e cognome, la data di nascita, le abitudini di acquisto, l’indirizzo e-mail e gli altri dati sensibili finiscono negli archivi dei data broker che li vendono alle agenzie di telemarketing senza il nostro controllo. Qual è la conseguenza? Che riceviamo ogni giorno numerose chiamate di telemarketing, e-mail truffa e subiamo attacchi informatici e tentativi di frode informatica cui facciamo fatica a rispondere. La soluzione è quella offerta da Incogni, che in automatico cancella tutti i nostri dati restituendoci il controllo completo della nostra privacy.

Come agisce Incogni a favore della nostra privacy

Il lavoro di Incogni è tanto semplice quanto efficace. Una volta attivato il tool si occupa di iniziare una scansione del web alla ricerca di tutti i database dei data broker nei quali sono conservati i nostri file. A quel punto si occupa di inviare le richieste di rimozione di quei dati e monitora costantemente sia che vengano effettivamente cancellati che, poi, non vengano aggiunti successivamente.

In questo modo nell’arco di poche settimane i propri dati personali iniziano a essere eliminati e a circolare di meno, restituendo un pieno controllo della propria privacy.

Attivando Incogni, infatti, si riduce il numero delle chiamate di telemarketing e la ricezione di e-mail truffe con grande beneficio per la propria tranquillità e sicurezza. Inoltre Incogni continua costantemente a monitorare il web così che se dovesse rilevare nuovi database interverrebbe tempestivamente per richiedere la cancellazione dei dati.

Tutto molto semplice, ma estremamente comodo ed efficace. Puoi provare Incogni per 30 giorni (con la garanzia soddisfatti o rimborsati) e usufruire dello sconto del 55%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.