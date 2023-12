Non eliminare i tuoi giochi PS4 e PS5 ma usa l'Hard Disk Esterno da 2TB di Seagate: SCONTO ASSURDO (-39%)

L'HDD esterno Seagate da 2TB rappresenta la soluzione ideale per di archiviare oltre 100 giochi senza dover eliminare i vecchi giochi per fare spazio ai nuovi. Questo dispositivo permette di ampliare la capacità di archiviazione in modo significativo, garantendo un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Con connettività USB 3.0 plug-and-play, questa unità offre prestazioni ottimali senza necessità di un cavo di alimentazione separato. Ciò consente agli utenti di immergersi istantaneamente nel mondo dei giochi senza latenza e con una risposta immediata

Il design di questa unità segue lo stile delle console PS4, integrandosi perfettamente con qualsiasi configurazione di gioco. La sua compattezza e maneggevolezza la rendono facilmente trasportabile ovunque tu vada, offrendo un'opzione pratica per gli amanti del gioco in movimento.

Un aspetto notevole è la compatibilità con la console di nuova generazione, PlayStation 5, ampliando la versatilità dell'unità e garantendo che possa continuare a servire gli appassionati di giochi su diverse piattaforme. Con funzioni come alimentazione BUS e funzione Hot Swap, questa unità Seagate si presenta come un accessorio essenziale per chiunque desideri espandere la propria libreria.

Amazon lancia un'offerta davvero imperdibile: l'hard disk esterno di Seagate da 2TB per PS4 e PS5 viene messo in sconto del 39% e venduto alla cifra d'acquisto totale e finale di soli 89€. Approfittane subito!