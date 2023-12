Non aver paura di VOLARE con il Mini Drone A MENO DI 300€ in promozione

Il DJI Mini 2 SE si presenta come un compagno di viaggio ideale, leggero e compatto con un peso inferiore a 249 g. Questo drone è progettato per essere portato ovunque, dalle escursioni alle giornate in spiaggia, catturando ogni momento da una nuova prospettiva e offrendo un'esperienza di volo agevole e intuitiva.

La facilità d'uso è al centro dell'esperienza con il DJI Mini 2 SE, semplificando ogni operazione, dal decollo allo scatto. Inoltre, la funzione Return to Home si attiva automaticamente nel caso in cui la batteria raggiunga un livello critico, garantendo un ritorno sicuro del drone.

Con una straordinaria distanza di trasmissione video fino a 10 km, gli utenti possono esplorare e catturare immagini aeree con una connessione affidabile, aprendo nuove possibilità creative. Le modalità intelligenti, come QuickShots, consentono di ottenere riprese aeree di livello professionale con pochi tocchi.

L'autonomia di volo massima di 31 minuti offre sessioni di volo prolungate, permettendo agli utenti di esplorare, registrare video o semplicemente divertirsi con maggiore sicurezza e tranquillità. La resistenza ai venti fino a 38 km/h (livello 5) assicura una stabilità eccezionale, consentendo di volare e catturare immagini in modo affidabile anche in condizioni meteorologiche più impegnative.

