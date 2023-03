Non annotare più le password nel telefono: ecco perché usare NordPass

Stai ancora gestendo le tue password manualmente, magari appuntandole nelle note del telefono? È tempo di voltare pagina. NordPass, uno tra i migliori password manager del settore, ha appena lanciato un'offerta imperdibile in occasione della primavera: uno sconto del 43% sul piano Premium biennale, che crolla così a soli 1,69 euro al mese. La promozione è limitata: approfittane per ottenere il massimo risparmio sul perfetto vault digitale.

Ecco perché NordPass è fondamentale

Con NordPass dimentichi le preoccupazioni e proteggi le tue password. La piattaforma è stata progettata dallo stesso team che ha realizzato il noto NordVPN, per aiutarti non solo a gestire tutte le tue credenziali in un unico posto sicuro, ma anche per aiutarti a creare password uniche e complesse. Mai più chiavi di accesso deboli o riutilizzate. NordPass si prenderà cura di ogni singolo aspetto.

Il gestore mette a disposizione anche delle funzionalità avanzate, tra cui l'autofill per inserire automaticamente le credenziali di accesso e l'algoritmo di crittografia XChaCha20 che previene l'accesso non autorizzato a terzi o malintenzionati. Oltre a password, puoi archiviare anche note protette e dati delle carte di credito. Tutto sarà racchiuso all'interno del tuo personalissimo vault, inaccessibile a chiunque altro che non sia tu.

Questi vantaggi sono inclusi nella versione gratuita di NordPass. Se sceglierai, invece, di sperimentare il massimo della sua potenza, ovvero passando alla versione Premium - magari approfittando della promozione in corso - avrai accesso a funzionalità esclusive. Potrai, ad esempio, condividere le tue password in modo sicuro, ma anche passare da un dispositivo all'altro simultaneamente, senza effettuare l'accesso ogni volta. Chiudono il cerchio "Salute Password" per identificare password deboli o riutilizzate e "Data Breach Scanner", che ti aiuta a capire se sei stato vittima di violazioni dati online.

Non dimenticare la promozione. Ancora per poco tempo avrai accesso al 43% di sconto sul piano Premium, a soli 1,69 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.