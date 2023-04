Nokia G60 5G con Android 12 e 128 GB SCONTATO di 100€

Oggi voglio parlarti di uno smartphone eccellente che puoi avere con un notevole risparmio di ben 100 euro sul totale. Vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello Nokia G60 5G a soli 249,90 euro, invece che 349,99 euro.

Probabilmente l'avrai già capito ma per sicurezza te lo dico: questo è un minimo storico. Va da sé dunque che se non fai veloce te lo perdi per strada. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Nokia G60 5G: a questo prezzo è da prendere al volo

Nokia G60 5G monta il potente processore Snapdragon 695 di Qualcomm con a supporto 4 GB di RAM che lo rendono veloce e fluido. Avrai, in questa versione, 128 GB di spazio disponibile per archiviare quello che vuoi senza fare sacrifici. E puoi anche espandere la memoria con una microSD fino a 1 TB. Inoltre supporta due Sim.

Grazie alla tecnologia 5G puoi navigare sul web in modo molto più veloce in tutte le aree in cui è disponibile. Goditi i tuoi contenuti video e i giochi nel bellissimo display FHD+ da 6,58 pollici con refresh rate a 120 Hz. E monta uno schermo Gorilla Glass 5 super resistente. Scatta foto sensazionali con la tripla fotocamera da 50 MP con IA.

Se fai presto puoi averlo al prezzo più basso di sempre. Per cui fiondati subito su Amazon e acquista il tuo Nokia G60 5G a soli 249,90 euro, invece che 349,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.