Nokia G11 Plus torna al MINIMO STORICO su Amazon dopo 2 mesi (109€)

A distanza di due mesi dal prezzo più basso mai raggiunto, lo smartphone Nokia G11 Plus torna in offerta al minimo storico grazie all'ultima offerta di Amazon: 109,99 euro per il modello 4+64 GB, a fronte di un prezzo consigliato di 169,99 euro. Uno smartphone che si distingue per una piacevole esperienza d'uso quotidiana, una qualità costruttiva superiore rispetto alla concorrenza e una batteria di lunga durata che promette fino a 3 giorni di autonomia. Ecco il link all'offerta.

Nokia G11 Plus in offerta a 109,99€ su Amazon

Con il G11 Plus di Nokia ci si assicura uno smartphone base di gamma che ha una marcia in più rispetto ai suoi diretti rivali. Tra le caratteristiche più importanti, oltre alla già citata batteria, segnaliamo anche il display da 6,5" con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz, e la tripla fotocamera da 50 MP basata sull'intelligenza artificiale.

Inoltre, a differenza del passato, dove in più di un'occasione Nokia aveva deluso i suoi fan, il modello G11 Plus gode di due aggiornamenti software garantiti (quindi riceverà almeno Android 15) e tre anni di aggiornamenti sul fronte della sicurezza.

Si tratta dunque di un ottimo smartphone da regalare ai propri genitori o ai propri nonni, oppure di un muletto più che valido per le persone che sono spesso fuori casa e hanno la necessità di uno smartphone dalla batteria extra-large.

Nokia G11 Plus è in offerta a soli 109,99€ su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

