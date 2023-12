Nokia G11 Plus con 4GB di RAM, Camera da 50 MP e display HD+ in promo speciale su Amazon

Il Nokia G11 Plus è un concentrato di funzionalità potenti e prestazioni affidabili, pensato per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti moderni. Acquistalo ora su Amazon a soli 109,99€ invece di 134,99€.

Dotato di una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB, questo smartphone offre spazio e velocità per eseguire le tue app preferite senza problemi. Android 12 garantisce un'esperienza fluida e aggiornata e il display da 6.5" HD+ offre una visualizzazione chiara e dettagliata, perfetto quindi per lo streaming, la navigazione web e la visione di contenuti multimediali.

Riuscirai inoltre a scattare foto perfette con la doppia fotocamera da 50 MP, in ogni situazione. La batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo prolungato senza preoccupazioni, permettendoti di fare di più senza dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

La presenza di una doppia SIM e di una porta USB Type-C oltre un cavo aggiuntivo da 1 m offre flessibilità e praticità ad uno smartphone che è già perfetto. Con un elegante colore Grey, il Nokia G11 Plus unisce estetica e funzionalità in un design moderno e resistente. Il Nokia G11 Plus offre un'esperienza completa in termini di prestazioni, fotografia, autonomia e connettività.

Scegli la potenza affidabile del Nokia G11 Plus e goditi un dispositivo completo in ogni aspetto. Approfitta dello sconto che ti permetterà di risparmiare circa il 19% su Amazon e non dimenticare di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.