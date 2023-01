Nokia Decoder DVB-T2: Amazon taglia il prezzo con un'OFFERTA del 30%

Nonostante non sia un prodotto che in questo periodo storico viene molto usato, dato l'avvento delle Smart TV in tutte le case, ci sono diverse parti del paese (e del mondo) in cui risulta difficoltoso riuscire anche a ricevere i canali più comuni sull'antenna della propria TV classica. Nokia non si è dimenticata di tali clienti, ed è per questo che ha continuato anche nella produzione e nella vendita di decoder, come questo DVB-T2.

Da oggi gli interessati potranno acquistare su Amazon il decoder Nokia DVB-T2 a soli 21,00€ con il 30% di sconto sul prezzo totale di listino.

Nokia decoder DVB-T2: la soluzione digitale

Si tratta di un ricevitore di canali in chiaro, atto a migliorare la propria TV e usufruire anche di una guida ai programmi direttamente dallo schermo della TV, semplicemente premendo un tasto. Inoltre, permette anche di creare le proprie liste personali per genere, familiare, o altre preferenze.

Tra le qualità più gradite da parte dei clienti per il decoder Nokia DVB-T2, c'è senza dubbio la facilità per l'installazione, dove basta collegarlo con l'antenna e col televisore. Il prodotto è molto leggero, dato che conta solo 228 grammi, e sfrutta una tecnologia di connettività HDMI e USB. Infine, ma non per importanza, è attivabile una funzione per la registrazione e per il Time Shift.

