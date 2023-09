Nokia C31: lo smartphone entry level in MAXI SCONTO su Amazon

Un'azienda come Nokia non ha bisogno di troppe presentazioni, si tratta di un brand navigato e con tanti anni d'esperienza che, nel campo della telefonia, ha fatto scuola realizzando, da sempre, dei dispositivi affidabili, solidi e di qualità. Negli ultimi anni, oltre a delle interessanti operazioni nostalgia, ha deciso di dedicarsi alla realizzazione di diversi prodotti, tentando sempre di mantenere un approccio che puntasse alla facile accessibilità dei suoi devices. Uno di questi è il Nokia C31 che è attualmente in sconto su Amazon del 25% e viene proposto ad un prezzo che abbatte non di poco la soglia dei 100 euro, ovvero 89,99€.

Nokia C31: lo smartphone a 89,99€ su Amazon!

Nokia C31 è uno smartphone da considerare nella fascia entry level, ciò significa che si rivolge ad una particolare fetta di mercato che ricerca delle funzionalità semplici, minimal ma molto efficaci e questo dispositivo riesce a soddisfarle tutte grazie all'esperienza di Nokia stessa. Il telefono in questione è realizzato per consentirvi di vedere di più e ottenere scatti migliori grazie al suo ampio display HD+ da 6.7 pollici e una tripla fotocamera posteriore per catturare panorami mozzafiato, splendide immagini di ritratti e scatti notturni stellari.

Dotato di Android 12 che include le ultime innovazioni di Google per un'esperienza più personale, sicura e intuitiva. Durevole, affidabile ed efficiente! Nokia C31 è dotato di protezione IP52 per resistere agli agenti atmosferici. Processore Octa-Core, RAM da 4 GB e memoria interna da 64 GB espandibile con MicroSD fino a 256 GB. Batteria da 5050 mAh per una durata di 3 giorni con una sola ricarica. Insomma, si tratta di un telefono solido con una batteria super longeva, adatto a chi cerca poche feature ma realizzate ad hoc.

Il Nokia C31 è dunque in sconto del 25% su Amazon per un prezzo finale di 89,99€. Approfittate di questa interessante occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.