NocoBase: creare applicazioni complesse senza codice

NocoBase è una piattaforma no-code/low-code open source con cui è possibile sviluppare applicazioni anche complesse in modo rapido e scalabile. Grazie ad un'architettura modulare, e ad un sistema di plugin integrato, consente di creare delle soluzioni personalizzate senza dover scrivere una sola riga di codice.

Le caratteristiche principali di NocoBase

Come anticipato, NocoBase presenta un'architettura a plugin attraverso cui ogni funzionalità viene implementata sotto forma di estensione. Si possono così ampliare facilmente le funzionalità presenti nel core dell'applicazione tramite feature aggiuntive.

Particolarmente interessante è anche la separazione completa tra i dati e l'interfaccia utente. A ciò si aggiunge un'impostazione WYSIWYG (What You See Is What You Get) che permette agli utilizzatori di configurare l'interfaccia tramite un semplice editor visuale. In questo modo anche chi non possiede delle competenze in tema di programmazione può personalizzare nel dettaglio il proprio ambiente di lavoro.

Da segnalare anche il supporto per l'autenticazione e la gestione dei permessi. NocoBase include infatti un sistema molto avanzato per il controllo degli accessi, con privilegi basati sulla definizione dei ruoli e sulla presenza di condizioni specifiche. Diventa quindi una piattaforma ideale anche per l'impiego in ambito aziendale.

Utilizzo e installazione

NocoBase può essere installato tramite diverse procedure:

Docker: si tratta del metodo consigliato per chi desidera una configurazione rapida e senza la scrittura di codice.

CLI create-nocobase-app : per chi necessita di un maggior controllo e un livello di personalizzazione più elevato.

: per chi necessita di un maggior controllo e un livello di personalizzazione più elevato. Installazione dal codice sorgente: ideale per gli sviluppatori che vogliono contribuire al progetto o utilizzare le versioni più recenti che non sono state ancora ancora rilasciate ufficialmente.

NocoBase è particolarmente adatto per realizzare rapidamente infrastrutture digitali interne, ridurre i costi e accelerare il time-to-market dei progetti sviluppati. Può essere poi utilizzato per creare soluzioni software personalizzate per i clienti o per creare aziendali e strumenti interni con la possibilità di estendere facilmente le funzionalità esistenti tramite plugin.