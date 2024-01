No Activity Niente da Segnalare: guarda la divertente sitcom su Prime Video

Se hai voglia di una o più serate all'insegna del divertimento e della leggerezza la nuova sitcom tutta italiana, No Activity Niente da Segnalare, è semplicemente perfetta. I sei episodi della prima stagione sono già tutti disponibili su Prime Video. Ti basterà dunque accedere con il tuo account Amazon Prime sui tuoi dispositivi preferiti per dare il via alla visione.

No Activity Niente da Segnalare in streaming: di cosa parla la sitcom

No Activity - Niente da segnalare è una miniserie televisiva diretta da Valerio Vestoso e tra i protagonisti figurano attori del calibro di Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Fabio Balsamo, Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Diego Abatantuono, Francesco Pannofino e molti altri ancora.

La trama segue due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in posizione di appostamento pronti per un blitz,e due operatrici della centrale pronte a inviare rinforzi. Tuttavia, il carico tanto atteso non arriva, costringendo tutti i personaggi a un'attesa estenuante e a cercare modi creativi per passare il tempo.

Una serie divertente, spensierata che ha già conquistato la critica e il pubblico. Non ti resta che sfruttare il tuo abbonamento Amazon Prime, collegarti alla pagina e dare il via alla visione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.