NixOS 23.05: arrivati GNOME 44 e Linux 6.1 LTS

Il team di sviluppatori NixOS, distribuzione Linux che basata sull'omonimo package manager Nix, ha reso noto alla propria community di utenti ed appassionati, per mezzo di un post pubblicato sul blog ufficiale del progetto, il rilascio di una nuova stable release. NixOS 23.05 implementa una serie di novità di rilievo che vanno concretamente a migliorare la già ottima UX (User Experience) del tale sistema operativo e di conseguenza i diversi workflow degli utenti. In NixOS 23.05 è possibile reperire ad esempio Linux 6.1 LTS (Long Term Support). Si tratta dell'ultima edizione con supporto a lungo termine del kernel del Pinguino e dispone di varie feature interessanti come il supporto completo: all'AMD Platform Management Framework, all'AMT (Automatic Mode Transition) e al CnQF (Cool and Quiet Framework).

Oltretutto sempre in Linux 6.1 LTS sono integranti alcuni upgrade dei driver per le GPU (Graphics Processing Unit) Intel Arc e AMD Radeon che garantiscono dei boost delle performance non indifferenti. Quindi gli utenti di NixOS 23.05 sono sicuramente incentivati ad eseguire l'aggiornamento alla nuova versione. Sul versante ambiente grafici invece nei repository della distribuzione sono reperibili GNOME 44, KDE Plasma 5.27 LTS e Cinnamon 5.6. I primi due sono i desktop environment consigliati dai coder.

Per quanto concerne le modifiche "sotto il cofano" è reperibile systemd 253.1, che viene ovviamente utilizzato come init system di riferimento, mentre la Python implementation è stata aggiornata con PEP 668 in modo tale da fornire all'utente un feedback migliore quando si installano i pacchetti tramite il package manager pip. Oltretutto in questa build è stato inserito il supporto per l'hyprland dynamic tiling con il Wayland compositor e la libreria libxcrypt, usata per il password hashing, è stata ricompilata in modo tale da non offrire più il supporto per gli algoritmi di crittografia che non sono etichettati come "strong". Il file ISO di NixOS 23.05 è reperibile per il download sul sito ufficiale del progetto.