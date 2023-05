Nitrux 2.8: arrivato Linux 6.2 ed il supporto a Zswap

Il team di programmatori di Nitrux, distribuzione Linux basata sui pacchetti software presenti nei repository di Debian 11 "Bullseye", ha reso disponibile il nuovo aggiornamento del progetto. Nitrux 2.8 implementa diverse innovazioni di rilievo che vanno concretamente a migliorare la già discreta UX (User Experience) di tale sistema operativo. Nitrux è una delle poche distribuzioni Linux che tutt'oggi non adotta systemd come init system predefinito. Al suo posto troviamo infatti OpenRC. Questa scelta deriva sostanzialmente da implicazioni di natura etica e non perché OpenRC sia ritenuto tecnicamente migliore rispetto al più gettonato systemd. Infatti, secondo quanto dichiarato dai coder del progetto, sempre più componenti di Linux sono ormai dipendenti da systemd, e questo contesto va contro la natura modulare delle distribuzioni che, nelle idee dei developer Nitrux, dovrebbero poter lavorare in modo svincolato da qualsiasi tipologia di software.

Nitrux 2.8 viene distribuita con Linux 6.2, non si tratta dell'ultima edizione del kernel del Pinguino ma in ogni caso fornisce una pletora di driver aggiornati e di funzionalità non indifferenti rispetto alle release precedenti. Ad esempio in Nitrux 2.8 è reperibile il supporto a Zswap, una feature del kernel Linux che fornisce delle compressed write-back cache per le swapped page. Si tratta di una forma di virtual memory compression che garantisce migliori prestazioni in diversi contesti e con diverse configurazioni hardware ed inoltre permette anche di usurare il meno possibile le memorie flash dei dischi SSD. Tale funzionalità sarà sicuramente molto gradita al baci di utenti di Nitrux.

Nitrux 2.8 beneficia inoltre della completa integrazione con WayDroid, ora incluso proprio di default nel media d'installazione, si tratta di un sistema di container che consente di eseguire un ambiente Android completo all'interno della distribuzione, questo permette quindi di avviare senza problemi le applicazioni mobile sviluppate appunto per tale sistema operativo. Sempre in Nitrux 2.8 è reperibile il supporto per NFS (Network File System) e F2FS.