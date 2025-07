NIS2, la sfida della sicurezza: NordLayer aiuta le aziende a mettersi in regola

Con l’entrata in vigore della direttiva NIS2, le aziende sono chiamate a rafforzare i propri standard di protezione, pena sanzioni e responsabilità più severe. In questo contesto, NordLayer si propone come soluzione pronta all’uso per imprese di ogni dimensione: una piattaforma VPN aziendale, veloce da implementare, conforme alle norme più stringenti e capace di proteggere dati, utenti e operazioni ovunque nel mondo.

Cos’è NordLayer e perché è rilevante per la NIS2

NordLayer è la business VPN di Nord Security (la stessa casa madre di NordVPN), progettata per aiutare le aziende a rispettare i più alti standard di sicurezza (SOC 2, ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA e GDPR).

Perché è utile con la NIS2? La normativa richiede controlli più rigorosi sugli accessi, protezione dei dati sensibili e gestione del rischio cyber a livello di rete. NordLayer risponde a queste esigenze con: Criptazione avanzata (fino a 1 Gbps di velocità su server dedicati). Controllo centralizzato degli accessi e segmentazione della rete (Cloud LAN, Virtual Private Gateways). Pannello di controllo intuitivo per gestire utenti, policy e log di accesso in meno di 10 minuti.



Sicurezza di livello enterprise, ma semplice da adottare

NordLayer è pensato per essere facile da integrare, anche per PMI che vogliono mettersi in regola con NIS2 senza dover gestire costosi firewall fisici o complessi sistemi on-premise.

Deployment in 10 minuti.

Riduzione del TCO (Total Cost of Ownership) fino al 65% in 5 anni.

Oltre 600 ore di lavoro IT risparmiate ogni anno passando dal modello hardware a quello cloud.

Grazie al protocollo NordLynx (WireGuard evoluto), offre velocità e stabilità elevate anche per team distribuiti e in smart working.

Prezzi, piani e vantaggi concreti per la tua azienda

NordLayer si adatta alle aziende di ogni taglia, dal freelance al grande gruppo multinazionale.

Lite : $8 utente/mese – Sicurezza di base per l’accesso a Internet.

Core : $11 utente/mese – Sicurezza avanzata con access control e IP dedicato (opzionale).

Premium : $14 utente/mese – Segmentazione di rete granulare, siti interconnessi e controllo avanzato.

Enterprise: personalizzato – Da $7 utente/mese per oltre 50 utenti.

Tutti i piani includono una 14-day money-back guarantee e la possibilità di integrare facilmente i maggiori provider cloud (Azure, AWS, Google Cloud).

Per conoscere l'offerta completa di NordLayer clicca qui.

