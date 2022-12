NiPoGi, un computer Windows 11 grande come una pendrive

Questo mini PC di NiPoGi è davvero incredibile: è piccolissimo, in formato stick, ma ha tutto quello che serve per farne un signor computer. Ha Windows 10 Pro preinstallato, un processore quad-core Celeron J4125 (fino a 2,7 GHz), 6 GBRAM e 128 GBROM, UHD Graphics 600 e uscita ad alta definizione HDMI 2.0 a supporto della risoluzione UHD 4K. Tutto questo ben di Dio puoi averlo a soli 129 euro. Un coupon 30€ si attiverà in automatico sulla pagina del prodotto e il gioco è fatto.

NiPoGi, u n computer Windows 11 grande come una pendrive

Questo dispositivo è molto versatile e può andare bene per un utilizzo orientato alla produttività da ufficio, ma anche come media server da attaccare al televisore. Piccolo e compatto lo puoi portare o posizionare dove vuoi, tanto non dà nell'occhio. Ma solo esteticamente: perché a livello di prestazioni, eccome se non si fa notare! In pochi centimetri hai tutto quello che ti serve ed è in grado di offrirti tutti gli strumenti necessari per studiare, lavorare e divertirti.

Ha perfino il Dual WiFi 2.4G/5G che fornisce una connessione di rete stabile e supporta anche il Bluetooth 4.2 per collegarci quello che desideri. Non mancano poi due porte USB, una 2.0 e una 3.0, quindi ultra veloci, una porta HDMI 2.0 che supporta la risoluzione UHD 4K, e un'interfaccia del cavo di rete che ti consente di sfruttare appieno Internet, garantendo contenuti multimediali e video fluidi. A disposizione, come scritto prima, hai 128GB di spazio di archiviazione, ma il bello è che se non ti bastano puoi espanderli senza alcun problema.

Non perdere ancora tempo, vola a prenderti questo mini PC perché rischi di non trovarlo più: un prodotto simile puoi averlo a soli 129 euro su Amazon e chiudendo l'acquisto prima che finisca. Spedizioni gratuite comprese nel prezzo. Un coupon da 30€ poi si attiverà in automatico sulla pagina del prodotto e il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.