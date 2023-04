NiPoGi: il mini PC con Ryzen 7 e SSD da 512 GB al 25%

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta per avere un piccolo computer dalle prestazioni eccezionali e che puoi portarti ovunque. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 379,31 euro, anziché 509 euro.

Questa è un'offerta epica che porta il prezzo al più basso di sempre. Con questo sconto del 25% puoi risparmiare più di 129 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Se vuoi un mini PC potente a un ottimo prezzo

non devi assolutamente lasciarti sfuggire questa occasione.

NiPoGi: processore top e Windows 11 Pro

Quali sono le caratteristiche che rendono il mini PC NiPoGi un'ottima occasione? Sicuramente il potentissimo processore AMD Ryzen 7 3750H con 4 Core, 8 Thred e frequenza base di 2,3 Ghz. A sostegno ci sono ben 16 GB di RAM e la scheda grafica Radeon RX Vega 10 con una porta HDMI, una DP e una USB Type-C. Per cui, tra le altre cose, potrai collegare fino a 3 monitor contemporaneamente.

Possiede poi un SSD da 512 GB che ti consente di archiviare tutti i tuoi dati senza pensare alla memoria che si esaurisca. L'accensione e l'avvio dei programmi sarà velocissimo. È poi dotato di diverse porte USB 3.0 per trasferimenti veloci, una porta LAN, un ingresso per cuffie e uno per microfono. E arriva con Windows 11 Pro già installato.

Insomma siamo di fronte a un vero best buy. È ovvio però che a questo prezzo lo vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno da un momento all'altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 379,31 euro, anziché 509 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.