NiPoGi: mini PC ESPLOSIVO con Ryzen 7 in SCONTO di 100€

Hai deciso di acquistare un mini PC ma non hai ancora trovato l'offerta giusta che ti permetta di avere un buon dispositivo senza svenarti? Allora ho buone notizie per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il mini PC NiPoGi con Ryzen 7 a soli 329,31 euro, invece che 429,31 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi dunque puoi avere un notevole risparmio, di ben 100 euro, grazie a questa promozione speciale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

NiPoGi: mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e 512GB SSD

Basta guardare le specifiche descritte nel sottotitolo per accorgersi che questa è un'offerta da prendere al volo. Con il mini PC NiPoGi puoi fare praticamente di tutto senza sacrificare niente. Ha il super processore AMD Ryzen 73750H, supportato da 16 GB di RAM ed è già installato Windows 11 Pro.

Possiede un SSD da 512 GB che offre quindi uno spazio di archiviazione davvero grande. Monta la scheda grafica Radeon RX Vega 10 che ha un ingresso HDMI, una DisplayPort e una USB Type-C con cui potrai collegare fino a 3 monitor per semplificare il lavoro. Oltre a questo dispone di diverse porte USB, un ingresso per cavo LAN e due ingressi per microfono e cuffie.

Approfitta anche tu di questa ottima offerta ma fai presto perché è destinata a durare poco. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi con Ryzen 7 a soli 329,31 euro, invece che 429,31 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

