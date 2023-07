NiPoGi, mini computer compatto e potente con Android 11 a prezzo MISERO

Il mini PC NiPoGi Windows 11 AK1 PRO è un concentrato di potenza in un formato compatto. Questo mini computer è dotato di specifiche all'avanguardia che ti permetteranno di affrontare le tue attività quotidiane con facilità.

Alimentato dal processore Intel N5105 di 11a generazione, questo mini PC offre prestazioni affidabili e veloci. Con una frequenza di clock fino a 2,9 GHz, potrai eseguire le tue applicazioni preferite senza problemi e godere di una fluidità straordinaria. Oggi, con lo sconto col coupon di 110€, puoi avere questo concentrato di tecnologia a soli 189€ incluse le spese di spedizione. Non male, no?

Un mini computer compatto e potente NiPoGi

Con 16GB di RAM DDR4 e 512GB di memoria interna, il mini PC NiPoGi offre spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e una memoria veloce per una multitasking senza interruzioni. Puoi eseguire applicazioni complesse, aprire numerosi programmi contemporaneamente e lavorare in modo efficiente.

Grazie alla potenza grafica integrata, il NiPoGi supporta il collegamento a due display contemporaneamente, garantendoti un'esperienza visiva straordinaria. Puoi godere di immagini nitide e dettagliate in risoluzione 4K HD, ideale per lavorare, guardare film o giocare. Questo mini PC è dotato di connettività dual WiFi e Bluetooth 4.2, consentendoti di collegarti in modo rapido e stabile a Internet e ai tuoi dispositivi esterni. Potrai navigare senza problemi, trasferire file rapidamente e connetterti a periferiche come mouse, tastiere e cuffie wireless.

Il PC presenta un design compatto e leggero, perfetto per risparmiare spazio sulla scrivania e facilitare il trasporto. Puoi posizionarlo facilmente ovunque desideri e godere di un'esperienza desktop completa in un formato ridotto. Approfitta delle offerte disponibili su Amazon per acquistare questo mini computer e ottimizza la tua produttività con stile e convenienza. Con lo sconto col coupon di 110€, puoi avere questo concentrato di tecnologia a soli 189€ incluse le spese di spedizione. Non male, no?

