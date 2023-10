Nintendo Switch: scopri come ottenerla gratuitamente con le offerte Sky

Per un periodo limitato, Sky offre una Nintendo Switch del valore di 299 euro ai clienti che attivano una delle tre offerte disponibili.

Queste offerte prevedono Sky TV e Netflix + Cinema per 18 mesi alla tariffa di 29,90 euro al mese, Sky Glass + Sky TV e Netflix + Cinema per 18 mesi alla stessa tariffa, oppure Sky TV + Sky Sport per 18 mesi a 30,90 euro al mese.

Tutte sono valide solo fino alla mezzanotte del 31 ottobre e possono essere attivate online attraverso il link sottostante.

Abbonati a Sky: in regalo una Nintendo Switch

Una sorpresa da non perdere: Sky regala una Nintendo Switch del valore di 299 euro

L'opzione iniziale riguarda il pacchetto Entertainment Plus, che include Sky TV e Netflix, insieme a Sky Cinema che comprende Paramount+.

Il costo di questo pacchetto è di soli 29,90 euro al mese per una durata di 18 mesi, contro i 44 euro normali. L'attivazione dell'offerta parte da 9 euro tramite Sky Q.

La seconda proposta prevede, per un arco di 48 mesi, Sky Glass TV al costo mensile di 11,90 euro. Invece di un deposito di 125 euro, ne è richiesto uno di 25 euro.

Se sei interessato a ricevere una Nintendo Switch in regalo, è disponibile una terza e ultima offerta, in cui sono inclusi Sky TV e Sky Sport, che permette di vedere tutte le gare in diretta di Formula 1 e MotoGP, oltre alle partite delle coppe europee, tennis, basket e tanti altri eventi sportivi. Utilizzando Sky Q via Internet l'attivazione parte da 9 euro.

Per ricevere in regalo la console per videogiochi bisogna sottoscrivere il contratto entro il 30 novembre 2023.

Inoltre bisogna essere in regola a livello amministrativo dall'11 gennaio 2024, con l’idoneità per richiedere il premio che verrà comunicata via email entro il 31 gennaio 2024.

Approfitta dell'offerta promozionale Sky per ricevere in omaggio una Nintendo Switch del valore di 299 euro. Questa offerta ti permetterà di entrare nel mondo Sky ad un prezzo altamente competitivo.

Abbonati a Sky: in regalo una Nintendo Switch